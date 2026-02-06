Netflix ripropone Mickey Haller con una nuova stagione di legal drama. L’avvocato di difesa torna a difendere clienti complicati in dieci episodi ricchi di tensione. La serie mantiene il ritmo e la passione per il genere, offrendo ancora una volta un mix di suspense e courtroom drama.

R itorna su Netflix l’affascinante Mickey Haller con le nuove avventure di Avvocato di difesa 4. 10 episodi in streaming di una stagione piena di suspense che continua a viaggiare a pieno ritmo giocando sempre con il classico genere del legal drama. Il risultato? Zero noia e molto divertimento. Questa volta, Mickey dovrà difendersi da un’ingiusta accusa di omicidio, affrontare una grave perdita e gestire un (quasi) ritorno di fiamma. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › “Avvocato di difesa 3”: su Netflix le nuove avventure del difensore delle cause perse (che vince sempre) Avvocato di Difesa 4 – The Lincoln Lawyer su Netflix: trama episodi serie legal, in streaming nuova stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ritorna su Netflix l'affascinante Mickey Haller con una stagione piena di suspense che si regge sulla potenza del genere legal drama, affrontato in modo classico

Domani su Netflix arriva la quarta stagione di 'Avvocato di Difesa'.

