Riso | Ritengo la Lazio la piazza giusta per Daniel Maldini | lui è forte lo sanno tutti

Giuseppe Riso, agente di Daniel Maldini, ha detto che la Lazio è la squadra giusta per il suo assistito. Riso ha sottolineato che Maldini è forte e che tutti lo sanno. Dopo aver lasciato l’Atalanta, l’attaccante classe 2001 si è trasferito alla Lazio durante il mercato di gennaio.

Giuseppe Riso, fondatore della 'GR Sports', è procuratore di alcuni calciatori con un presente e con un passato nel Milan: il famoso agente ha rilasciato alcune dichiarazioni su di loro in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Qui di seguito, uno stralcio delle sue parole su Daniel Maldini. Il secondogenito di Paolo Maldini, dopo aver lasciato il Diavolo per il Monza, non è riuscito ad imporsi, come avrebbe voluto, nell'Atalanta. Quindi, nell'ultima sessione invernale di calciomercato, l'attaccante classe 2001 è passato in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro nella fila della Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Riso: Frattesi? La Lazio ci ha provato. Maldini è forte e lo dimostreràRASSEGNA STAMPA - In un'intervista concessa ai taccuini di Tuttosport, il procuratore Giuseppe Riso ha parlato di diversi suoi assistiti, soffermandosi anche sul tentativo della Lazio ... lalaziosiamonoi.it

Riso: «La Lazio ci ha provato seriamente per Frattesi! Maldini è forte e lo sanno tutti: si adatterà al calcio di Sarri»Giuseppe Riso, agente (GR Sports), ha rilasciato delle dichiarazioni relative ad alcuni caldi affari del mercato invernale. Ecco quanto emerso La finestra invernale di mercato è giunta al termine da g ... lazionews24.com

La conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante della Lazio Daniel Maldini. Fabiani: “L’oggetto dei miei desideri, più che mio, del mio collaboratore Bianchi. Lo seguivamo da Monza. Michele Franco mi ha parlato bene di lui: ha doti straordinarie, facebook

Conferenze stampa Venerdì 6 febbraio la conferenza stampa di presentazione di Edoardo Motta, Daniel Maldini e Adrian Przyborek Sabato 7 febbraio la conferenza stampa di Mister Sarri in vista di Juventus-Lazio Entrambe le conferenze LIVE su Ap x.com