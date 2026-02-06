Il mercato in uscita del Milan si fa più caldo. Samuel Chukwueze potrebbe partire dal Fulham e il club rossonero valuta quanto potrebbe incassare con questa operazione. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe portare a un cambio di strategia per i conti del Milan. Nei prossimi giorni si aspetta una svolta.

Il mercato in uscita del Milan potrebbe trasformarsi in una leva strategica per i conti rossoneri, con Samuel Chukwueze al centro della scena. L’esterno nigeriano sta ritrovando una versiona brillantezza e rapidità in Premier League, dopo un periodo di ambientamento iniziale in Italia. Le indiscrezioni indicano che il Fulham sia deciso a esercitare il diritto di riscatto, delineando un percorso concreto che potrebbe concludersi all’inizio dell’estate. In Premier League Chukwueze ha riconquistato le doti migliori: scatti fulminei, gestione del pallone sotto pressione e un contributo costante in fase offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Risccatto del giocatore del Fulham: quanto incasserà il Milan?

Approfondimenti su Fulham Milan

Il Bournemouth riscatterà Álex Jiménez dal Milan.

Fullkrug del Milan si è infortunato, riportando una frattura del dito del piede.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fulham Milan

Argomenti discussi: Gianluca Caprari è un giocatore del Calcio Padova; Soleri è della Samp, allo Spezia 300mila euro per il prestito. A giugno l’opzione di riscatto; Il Napoli accelera per Alisson Santos: proposto prestito oneroso con diritto di riscatto. Ore decisive per la chiusura; L'Hellas chiude il mercato con Edmundsson e il riscatto di Bella-Kotchap, salta contratto Kouamè.

Jimenez, settimana prossima è atteso il riscatto del BournemouthIl Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono tredici i ... milannews.it

UFFICIALE – Ismaël Koné è un giocatore del Sassuolo: esercitato il diritto di riscatto dal MarsigliaIl Sassuolo guarda avanti e blinda uno dei pilastri della propria stagione: il club neroverde ha infatti attivato il diritto di riscatto per Ismaël Koné, che diventa ufficialmente un giocatore del ... canalesassuolo.it

Finalmente chiudiamo bene un mercato! La Sampdoria riesce a salvare il mercato invernale con un colpaccio all'ultimo minuto. Arriva Nicholas Pierini in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo. Proprio il giocatore che ieri sera avevo pregato in ginocchio di facebook