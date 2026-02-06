Risccatto del giocatore del Fulham | quanto incasserà il Milan?

Il mercato in uscita del Milan si fa più caldo. Samuel Chukwueze potrebbe partire dal Fulham e il club rossonero valuta quanto potrebbe incassare con questa operazione. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe portare a un cambio di strategia per i conti del Milan. Nei prossimi giorni si aspetta una svolta.

Il mercato in uscita del Milan potrebbe trasformarsi in una leva strategica per i conti rossoneri, con Samuel Chukwueze al centro della scena. L’esterno nigeriano sta ritrovando una versiona brillantezza e rapidità in Premier League, dopo un periodo di ambientamento iniziale in Italia. Le indiscrezioni indicano che il Fulham sia deciso a esercitare il diritto di riscatto, delineando un percorso concreto che potrebbe concludersi all’inizio dell’estate. In Premier League Chukwueze ha riconquistato le doti migliori: scatti fulminei, gestione del pallone sotto pressione e un contributo costante in fase offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

