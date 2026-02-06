Questa mattina i operai sono tornati a lavorare nel cantiere dell’ex Hotel Perla a Gabicce Mare. I lavori di ristrutturazione, cominciati nel 2019, sono ancora in corso. La società Prima srl, che ha acquistato l’edificio a metà gennaio, punta a terminare tutto entro giugno 2027. La situazione resta incerta, ma finalmente si riparte.

Ripartono i lavori nel cantiere dell’ex Hotel Perla a Gabicce Mare. L’edificio, i cui lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2019 e non sono ancora terminati, è stato acquistato a metà gennaio dalla società Prima srl con l’obiettivo di terminare gli interventi entro giugno 2027. Nei mesi passati il Comune ha notificato alla precedente proprietà missive per la messa in sicurezza dell’area e per il ripristino del decoro lungo la via. Il cantiere insiste su una strada stretta, in mezzo alle abitazioni e nelle vicinanze degli alberghi: ragioni per cui numerose sono state le segnalazione fatte in questi anni da residenti e turisti sugli impatti del cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

