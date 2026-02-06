Riparte da Ravenna il girone di ritorno della Life365eu
Sabato alle 17, la Life365.eu torna in campo a Ravenna per il girone di ritorno. Dopo la pausa, le ragazze affrontano il derby contro l’Olimpia Teodora al PalaCosta. La partita si preannuncia molto combattuta, con entrambe le squadre che vogliono mettere punti in classifica.
Dopo la lunga pausa, sabato alle 17, torna in campo la Life365.eu che sarà impegnata sul campo del PalaCosta di Ravenna per un derby durissimo contro le padrone di casa dell'Olimpia Teodora. La formazione ravennate è forse la più grossa sorpresa della stagione, non tanto per il primo posto che.
La Life365.eu riparte da una difficile sfida: al Villa Romiti c'è Campagnola Emilia
Brillante vittoria per la Life365.eu Libertas
