Rinuncia del Blu Basket Bergamo in arrivo oggi

Da mondosport24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si attende una decisione importante per il futuro del Blu Basket Bergamo. La squadra potrebbe rinunciare alla partecipazione, in un momento di tensione tra questioni economiche e sportive. La notizia circola da giorni e tutti aspettano di sapere se la società annuncerà ufficialmente la rinuncia o se troverà una soluzione diversa. La decisione potrebbe cambiare le carte in tavola per il campionato e per i tifosi.

In un contesto caratterizzato da tensioni economiche e sportive, Blu Basket Bergamo è al centro di una fase cruciale che potrebbe cambiare l’assetto della squadra nel massimo torneo di pallacanestro. I segnali in atto descrivono una possibile uscita dal campionato, accompagnata da decisioni sul calendario, sul ribaltamento della classifica e su interventi delle autorità competenti. «Stipendi non pagati da novembre» e la trasferta di Brindisi dell’8 febbraio che appare destinata a saltare sono elementi chiave del quadro in evoluzione. A breve verrà presentata una lettera di rinuncia per la gara prevista in trasferta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

