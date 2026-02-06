Oggi si attende una decisione importante per il futuro del Blu Basket Bergamo. La squadra potrebbe rinunciare alla partecipazione, in un momento di tensione tra questioni economiche e sportive. La notizia circola da giorni e tutti aspettano di sapere se la società annuncerà ufficialmente la rinuncia o se troverà una soluzione diversa. La decisione potrebbe cambiare le carte in tavola per il campionato e per i tifosi.

In un contesto caratterizzato da tensioni economiche e sportive, Blu Basket Bergamo è al centro di una fase cruciale che potrebbe cambiare l’assetto della squadra nel massimo torneo di pallacanestro. I segnali in atto descrivono una possibile uscita dal campionato, accompagnata da decisioni sul calendario, sul ribaltamento della classifica e su interventi delle autorità competenti. «Stipendi non pagati da novembre» e la trasferta di Brindisi dell’8 febbraio che appare destinata a saltare sono elementi chiave del quadro in evoluzione. A breve verrà presentata una lettera di rinuncia per la gara prevista in trasferta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rinuncia del Blu Basket Bergamo in arrivo oggi

La Blu Basket Bergamo ha deciso di mollare.

La Blu Basket Bergamo si trova in mezzo a una crisi che mette a rischio la sua stessa sopravvivenza.

Blu basket Bergamo rondo da sosa

Crisi Blu Basket Bergamo, rischio esclusione dalla Serie A2: verso la rinuncia a BrindisiIl futuro della Blu Basket Bergamo è appeso a un filo. A fortissimo rischio la partita di domenica contro la Valtur Brindisi (sarebbe pronta la lettera di rinuncia), ora si inizia ... pianetabasket.com

Blu Basket Bergamo, è finita: in giornata sarà presentata la rinunciaBergamo. L’avventura della Blu Basket è finita. Salvo clamorosi colpi di scena, nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio la società di proprietà di Stefano Mascio comunicherà alla Federazione Italiana Pal ... bergamonews.it

LA POSIZIONE DELLA GIBA SULLA SITUAZIONE DELLA BLU BASKET BERGAMO L’Associazione Giocatori solleva l’attenzione sulla situazione riguardante la società Blu Basket Bergamo nei confronti degli atleti. Ci è stato rappresentato che attualmente facebook

Alla #BluBasket #Bergamo servono ancora due vittorie per avere la sicurezza di evitare i #playout, e dunque mantenere la #A2. I dettagli su #zonamistamagazine x.com