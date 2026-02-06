Rimozione dei vertici della Giunta regionale ieri l’operazione era prevista per i vertici Iorio e Di Lucente

I vertici della Giunta regionale del Molise cambiano volto. Ieri mattina sono stati rimossi Iorio e Di Lucente, due figure chiave dell’amministrazione. Il centrodestra locale si prepara a un rimpasto che potrebbe portare a nuovi equilibri politici e a un cambio di strategia. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e segnala una svolta netta nella gestione regionale.

**Il centrodestra molisano entra in una nuova fase.** Con un movimento strategico e profondamente politico, la Giunta regionale della Molise sta per vivere un rimpasto interno. Le decisioni sono state prese nella notte tra giovedì e venerdì 6 febbraio, all’interno di una riunione dei partiti condotta a Roma. Le firme di Francesco Roberti, presidente della Giunta, e di Fratelli d’Italia, con il quale ha formato una coalizione in consiglio regionale, indicano ormai con precisione la direzione del nuovo assetto. I nomi di Michele Iorio e Andrea Di Lucente saranno fuori, nel primo caso per via dell’incidenza politica, nel secondo per un avvicendamento in atto e già deciso.🔗 Leggi su Ameve.eu

