Rimossa una bombola di gas sulla spiaggia di Mercatello | il video

Una bombola di gas è stata trovata e rimossa questa mattina sulla spiaggia di Mercatello. Qualcuno l’ha abbandonata in modo irresponsabile, dopo che ieri era stata rimossa anche una pila di pneumatici. L’intervento è stato possibile grazie all’aiuto dei volontari di Nuova Gioventù Balnea APS, dell’Organizzazione di Volontariato Verde Pubblico Salerno e di Salerno Pulita. La presenza di materiali pericolosi come questa bombola mette in allerta le autorità e i cittadini, che chiedono maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza pubblic

Dopo la rimozione degli pneumatici effettuata ieri insieme all’Organizzazione di Volontariato Verde Pubblico Salerno, ai volontari di Nuova Gioventù Balnea APS e con l’intervento di Salerno Pulita, questa mattina ignoti hanno abbandonato addirittura una bombola di gas, mettendo seriamente a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Mercatello Spiaggia Senzatetto e cagnolone vivono sulla spiaggia a Mercatello, la segnalazione e l'appello di Balnea Aps Non solo pneumatici, anche coccodrilli gonfiabili abbandonati sulla spiaggia inclusiva di Mercatello: ci pensa Renato A Mercatello, sulla spiaggia gestita dall’associazione Nuova Gioventù Balnea, sono stati trovati non solo pneumatici abbandonati, ma anche coccodrilli gonfiabili lasciati tra i rifiuti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Mercatello Spiaggia Argomenti discussi: Incendio in un annesso agricolo ad Arezzo: distrutti mezzi e attrezzature; Deposito Gpl fuori norma: sequestro e denuncia a Volterra; Scoppia bombola di gpl nella notte a Napoli, nessun ferito; Scoppia una bombola di Gpl nel Trapanese, danni a due immobili. Bombola di ossigeno abbandonata scendendo da Piazza del Popolo: rischio e rimpallo di responsabilitàL’episodio di Piazza del Popolo riporta al centro una questione ormai ricorrente: l’ abbandono indiscriminato di rifiuti pericolosi e il rimpallo di responsabilità. Nel frattempo, a pagare il prezzo ... reggiotv.it Incendio in villetta, paura a LibbiaMomenti di paura, stamani, in località Libbia, nel comune di Arezzo, a causa di un incendio scoppiato in una villetta. Secondo una prima ricostruzione, sembra che le fiamme siano partite da una bombol ... teletruria.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.