Le Washington Wizards vincono contro Detroit Pistons 126-117. La partita si decide soprattutto grazie alla panchina, che entra in campo e cambia le sorti dell’incontro. I Wizards trovano punti importanti inaspettati e ribaltano il risultato, lasciando i Pistons a bocca asciutta. La serata di emergenza si trasforma in una vittoria importante per la squadra di Washington.

Le Washington Wizards hanno superato i Detroit Pistons 126-117, incanalando la rimonta grazie all’apporto decisivo della panchina in una serata di emergenza. Dopo la recente trattativa con i Dallas Mavericks e la presenza di tre giocatori two-way in distinta, la franchigia di Washington è riuscita a imporsi contro la miglior squadra della Eastern Conference, chiudendo con una prestazione collettiva significativa. 126 - 117 il punteggio finale, simbolo di una gara in cui la mano del quintetto alternativo ha pesato quanto quella dei titolari. Will Riley ha chiuso a 20 punti, mentre Sharife Cooper ha aggiunto 18 punti, garantendo un contributo offensivo costante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Riley accende la panchina, Washington sorprende Detroit

Approfondimenti su Washington Wizards

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Washington Wizards

Argomenti discussi: Riley accende la panchina, Washington sorprende Detroit.

Il rookie Will Riley non trema: i Wizards con la panchina piegano i KingsIn una notte che metteva di fronte le ultime della classe delle due Conference, a prendersi la scena è un rookie di 19 anni: Will Riley, che firma il suo massimo stagionale da 18 punti ... pianetabasket.com

Dopo L allineamento piatto sembrava tutto ok fino a questo punto .. comprata 2 mesi fa ora non si accende più .. qualche aiuto facebook