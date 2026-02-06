Riforma Giustizia la Cassazione riscrive il quesito | caos sulla data del voto

La Cassazione ha cambiato idea sul quesito della riforma della giustizia, creando confusione sulla data del voto. La decisione arriva mentre si avvicina il momento di scegliere e apre uno scontro tra le forze politiche. La partita si riapre inaspettatamente, e ora tutto può cambiare.

La partita sulla riforma della giustizia si riapre inaspettatamente nelle aule della Suprema Corte, rimescolando le carte a poche settimane dal voto. La Cassazione ha infatti dato il via libera al nuovo quesito per il referendum costituzionale, accogliendo la proposta avanzata dai comitati per il No. Questa iniziativa, nata dalla determinazione dei cosiddetti quindici «volenterosi» — un gruppo di giuristi coordinati dall'avvocato Carlo Guglielmi — ha raccolto oltre 500mila firme lo scorso gennaio con l'obiettivo esplicito di modificare la formulazione originaria del quesito, già approvata dal Parlamento.

