Riflessione sulla cultura Il suo ruolo nella società

Questa mattina, in centro, si è svolta una mostra dedicata all’impatto della cultura sulla vita di tutti i giorni. Le opere esposte hanno catturato l’attenzione dei passanti, suscitando curiosità e riflessioni. La gente si ferma a guardare, si lascia coinvolgere dalla bellezza e si chiede quanto l’arte possa davvero migliorare il quotidiano. È un’occasione per capire come l’arte, oltre a incantare, possa anche far pensare e cambiare la nostra percezione del mondo.

Arte che incuriosisce, arte che meraviglia e fa riflettere. Arte che migliora la vita di tutti i giorni con la bellezza. Grazie anche a iniziative come quelle portate avanti in uno scrigno di cultura cittadina come il MUG2. L'Associazione "MUG2 per un museo solidale" sostiene il progetto dei Cronisti in classe perché – come spiega il presidente Mario Locatelli – "vogliamo coinvolgere la città a ogni livello e naturalmente gli studenti, in primis quelli delle scuole d'arte ma tutti in generale dalle medie fino all'università, nella condivisione della cultura". "La nostra iniziativa, che è puramente di volontariato, si propone di portare l'arte del '900 a Massa attraverso il contributo di appassionati del settore arte figurativa.

