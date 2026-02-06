Rider anatomia dei nuovi schiavi del food delivery | la comodità di molti costruita sulla precarietà di pochi

I rider sono tornati al centro delle cronache, ma questa volta non per le consegne veloci o per le tariffe. Si parla di precarietà e di un sistema che li mette in ginocchio. Sono i giovani, spesso senza tutele, che lavorano senza un vero contratto e rischiano di perdere tutto con un clic. La loro vita si svolge tra ore di attesa, turni massacranti e paghe spesso insufficienti. La domanda ora è: quanto ancora devono sopportare prima di essere considerati davvero lavoratori?

Li chiamano rider, perché gli inglesismi nobilitano i lavori bassi e annacquano il senso di schiavitù. In realtà sono lavoratori che reggono un pezzo intero dell'economia urbana contemporanea, pagandolo con il proprio corpo e con il proprio tempo. Il dossier 2025 di NIdiL Cgil fotografa una condizione che assomiglia sempre meno a un lavoro flessibile e sempre più a una forma aggiornata di sfruttamento strutturale. L'anatomia dei nuovi schiavi passa dalle app, dagli algoritmi, dalla retorica dell'autonomia che copre rapporti di dipendenza pieni. Il lavoro che consuma il tempo. In Italia i rider sono circa 30 mila.

