Ricordo della Resistenza | cinema conferenze e corona della Rosa dell’Istria

Questa sera Bellaria-Igea Marina ricorda la Resistenza con diverse iniziative. La cittadinanza partecipa a una serata di film, alle conferenze e alla deposizione di una corona sulla Rosa dell’Istria. L’evento vuole mantenere vivo il ricordo di quegli anni difficili e onorare chi ha combattuto.

**Il Comune di Bellaria-Igea Marina celebra il Giorno del Ricordo con una serata cinematografica, conferenze e la deposizione della corona commemorativa.** Lunedì 9 febbraio, nel cuore della Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, a Bellaria-Igea Marina, il film *La Rosa dell’Istria* verrà proiettato in una serata dedicata alla memoria delle foibe e all’esperienza delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate. La serata, che inizia alle 16, è stata organizzata in collaborazione con il Comune e promossa come parte del percorso annuale di celebrazione del Giorno del Ricordo, fissato ogni anno al 10 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina il Comune di Bellaria Igea Marina ha partecipato alle celebrazioni per il Giorno del Ricordo.

Filiberto Rossi si è spento ieri a Torino, all’età di 97 anni.

