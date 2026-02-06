Riceve una bolletta da oltre 55mila euro fa ricorso e vince

Una donna di 40 anni, separata e con uno stipendio da 1.200 euro al mese, si è trovata davanti a una bolletta dell’acqua da oltre 55.000 euro. L’importo l’ha lasciata senza parole e ha deciso di fare ricorso. Dopo mesi di battaglie, ha ottenuto di veder ridotto il conto e ora aspetta di capire come risolvere definitivamente la situazione.

