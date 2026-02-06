Riceve una bolletta da oltre 55mila euro fa ricorso e vince
Una donna di 40 anni, separata e con uno stipendio da 1.200 euro al mese, si è trovata davanti a una bolletta dell’acqua da oltre 55.000 euro. L’importo l’ha lasciata senza parole e ha deciso di fare ricorso. Dopo mesi di battaglie, ha ottenuto di veder ridotto il conto e ora aspetta di capire come risolvere definitivamente la situazione.
Una bolletta dell'acqua da oltre 55mila euro. Un importo mostruoso che sconvolgerebbe chiunque, soprattutto una donna separata e lavoratrice con uno stipendio da 1.200 euro al mese, come la cittadina di Reggio Emilia che ha trovato nella sua posta la "sorpresa" relativa al consumo idrico. Una.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Bollette Acqua
Riceve bolletta dell’acqua da 56mila euro, l’incubo di una donna di Reggio Emilia: cosa è successo
Una donna di Reggio Emilia si è trovata di fronte a una bolletta dell’acqua da 56mila euro.
A Milano anche la bolletta del gas è più cara delle altre città: oltre mille euro per una casa da 70mq in inverno
Secondo l'ultima analisi del think tank italiano per il clima Ecco, a Milano in una casa da 70 mq si spenderanno 1.
Ultime notizie su Bollette Acqua
Argomenti discussi: Reggio Emilia: riceve una bolletta dell’acqua da 56mila euro. VIDEO; PUN gennaio 2026: valore, fasce e impatto su aziende e PMI; Bonus bollette: nuovi limiti ISEE 2026 per sconto su bolletta luce, gas, acqua, TARI; Reggio Emilia: riceve una bolletta dell'acqua da 56mila euro.
Riceve bolletta dell’acqua da 56mila euro, l’incubo di una donna di Reggio Emilia: cosa è successoUna donna di Reggio Emilia ha ricevuto una bolletta dell’acqua da 56mila euro. Si è rivolta a Federconsumatori per risolvere la situazione: le verifiche hanno fatto emergere una perdita occulta ed è ... fanpage.it
Reggio Emilia: riceve una bolletta dell’acqua da 56mila euro. VIDEOREGGIO EMILIA – Consumi idrici per quasi 56mila euro: 55.469 per l’esattezza, divisi in due parti: 29.650 euro e 25.819 euro, da pagare entro la stessa data. No non é una piscina. A vedersi recapitata ... reggionline.com
Il popolo mette la croce sulla scheda e la riceve sulla bolletta. Copyright GB facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.