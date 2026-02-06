Riceve bolletta dell'acqua da 56mila euro l'incubo di una donna di Reggio Emilia | cosa è successo
Una donna di Reggio Emilia si è trovata di fronte a una bolletta dell’acqua da 56mila euro. Non riusciva a credere ai suoi occhi, così si è rivolta a Federconsumatori per chiedere aiuto. Le verifiche hanno scoperto una perdita nascosta, e ora si cerca di risolvere la situazione con una conciliazione.
Una donna di Reggio Emilia ha ricevuto una bolletta dell'acqua da 56mila euro. Si è rivolta a Federconsumatori per risolvere la situazione: le verifiche hanno fatto emergere una "perdita occulta" ed è stata avviata la procedura di conciliazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bolletta shock da 56mila euro, l’incubo di una donna in Emilia: cos’è successo e come è riuscita a evitarla
Una donna di Reggio Emilia si è trovata davanti a una bolletta dell’acqua da 56 mila euro.
Riceve bolletta dell’acqua da 56mila euro, l’incubo di una donna di Reggio Emilia: cosa è successoUna donna di Reggio Emilia ha ricevuto una bolletta dell’acqua da 56mila euro. Si è rivolta a Federconsumatori per risolvere la situazione: le verifiche hanno fatto emergere una perdita occulta ed è ... fanpage.it
Reggio Emilia: riceve una bolletta dell’acqua da 56mila euro. VIDEOREGGIO EMILIA – Consumi idrici per quasi 56mila euro: 55.469 per l’esattezza, divisi in due parti: 29.650 euro e 25.819 euro, da pagare entro la stessa data. No non é una piscina. A vedersi recapitata ... reggionline.com
