Riccione arbitro di scherma molesta 16enne in albergo | chiesti 5 anni di carcere

Il pubblico ministero ha chiesto cinque anni di carcere per Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma. L’accusa riguarda molestie su una 16enne avvenute durante i Campionati italiani Cadetti e Giovani a Riccione nel 2021. La vicenda ha scosso il mondo dello sport e ora si aspetta la decisione del giudice.

Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto cinque anni di reclusione per Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma accusato di molestie su una 16enne durante i Campionati italiani Cadetti e Giovani di Riccione del 2021. La richiesta è stata formulata ieri davanti al Collegio di Rimini. Secondo l'accusa, il 13 maggio 2021 Bucca avrebbe approfittato della giovane schermitrice siciliana mentre si trovavano soli nella stanza di un albergo a Riccione, dove la ragazza era in trasferta con la famiglia per partecipare alla competizione al Playhall. Il pm sostiene che l'arbitro avrebbe tentato ripetuti approcci fisici, invitandola a stendersi sul letto e toccandola nelle parti intime, fino a quando la vittima è riuscita a sfuggire alle presunte avances.

