Pasquale Maglione si fa sentire e chiede risposte sull’apertura del nuovo polo scolastico di Airola. Con il termine delle iscrizioni che si avvicina, Maglione denuncia il silenzio dell’Amministrazione, che non ha fornito ancora nessuna indicazione sui tempi di apertura. Rammaricato, il rappresentante dei genitori sottolinea l’urgenza di chiarimenti, mentre le famiglie aspettano di sapere se e quando potranno iscrivere i propri figli nel nuovo edificio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pasquale Maglione. Il termine per le iscrizioni scolastiche scade a breve e con rammarico prendo atto che nonostante le sollecitazioni arrivate da più parti nessuna informazione è arrivata dall’Amministrazione in relazione a quelli che sono i tempi di attivazione del nuovo polo scolastico. Auspico, ancora una volta, che chi di dovere raccolga le istanze dei genitori e degli addetti ai lavori e con trasparenza e condivisione ragguagli la collettività sui tempi necessari per la riapertura del plesso scolastico. Non si tratta di un cavillo politico ma di una informazione utile per la definizione delle sacrosante progettualità familiari che penso dovrebbero essere al centro dell’interesse di chi governa i processi amministrativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Riapertura polo scolastico Airola, Maglione: “E’ doveroso dare delle risposte”

Approfondimenti su Airola PoloScolastico

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Airola PoloScolastico

Argomenti discussi: Apertura polo scolastico Airola, Maglione chiede chiarezza e soluzioni come nel 2022; Airola: l'ex deputato Maglione chiede al sindaco di Falzarano di fare chiarezza sul polo scolastico; Airola: lettera aperta al sindaco sui tempi di realizzazione del nuovo polo scolastico; Zaccaria Spina nel comitato d’indirizzo per le aree interne presieduto da Fico.

Apertura polo scolastico Airola, Maglione chiede chiarezza e soluzioni come nel 2022Le incertezze espresse dai genitori e della struttura scolastica sulla apertura del polo scolastico di Airola sono sacrosante e meritano un riscontro. Quindi, così come me ne sono fatto portavoce nel ... ntr24.tv

Il Roma Polo Club riapre il maneggio coperto, diventa un centro per l’ippoterapia ROMA (ITALPRESS) – Il Roma Polo Club celebra un traguardo importante nella sua visione di innovazione sociale e inclusività con la riapertura del maneggio coperto, recente facebook