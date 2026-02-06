Riabilitazione infantile a Firenze via al trasferimento a San Salvi

Questa mattina a Firenze inizia il trasferimento della riabilitazione infantile verso la nuova sede di San Salvi. Le strutture di via delle Porte sono state chiuse e le attività spostate per migliorare i servizi dedicati a bambini e ragazzi. La riabilitazione funzionale riprende così nelle nuove strutture, pronte a offrire ambienti più moderni e più adeguati alle esigenze dei pazienti.

Firenze, 6 febbraio 2026 – Parte il trasferimento della Riabilitazione funzionale per l'infanzia e l'adolescenza verso la nuova sede di San Salvi. Da lunedì 9 febbraio prenderà infatti avvio lo spostamento graduale dei servizi dai locali del presidio D'Annunzio alla palazzina 11 'Civette' all'interno di San Salvi. L'operazione è necessaria per consentire l'avvio della seconda fase dei lavori previsti dal Pnrr – Missione 6 Salute, iniziati nel gennaio 2025 e organizzati per fasi così da garantire la continuità dell'assistenza. Lo fa sapere l'azienda Usl Toscana centro. Il trasferimento, coordinato dalla dottoressa Monica Dainelli, responsabile della gestione dei processi ambulatoriali della zona Firenze centro, inizierà nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 febbraio: in questa prima fase prenderanno il via le operazioni di trasloco, mentre tutte le attività sanitarie proseguiranno regolarmente.

