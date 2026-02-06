Revocati i domiciliari per Giovanni Giusti

La procura ha deciso di revocare gli arresti domiciliari al consigliere comunale Giovanni Giusti, sospeso dalla sua carica. Giusti, appartenente alla lista civica 'Francesco Persiani sindaco', era stato coinvolto in un’indagine sui presunti certificati di invalidità facili. Ora, la misura restrittiva viene tolta e lui potrà tornare a muoversi liberamente.

Revocati gli arresti domiciliari per il consigliere comunale sospeso, Giovanni Giusti (nella foto), appartenente alla lista civica 'Francesco Persiani sindaco', finito nell' inchiesta della Procura su presunti certificati di invalidità 'facili'. Corruzione e falso in atto pubblico: queste le accuse mosse, a vario titolo, a carico del medico legale Maurizio Ratti, la dottoressa Anna Santinami, Elio Guatieri, Marco Lazzini e Giovanni Giusti (questi ultimi tre sarebbero accusati di essere gli intermediari). 'Gioetta', difeso dal legale Nicola Baruffi, sarà ascoltato dalla Pm Clarissa Berno il 12 febbraio.

