Reti anti drone sui blindati | quelli strani movimenti militari in Corea

In Corea del Sud si sono visti movimenti militari insoliti. Le immagini diffuse dall’esercito mostrano carri armati K2 Black Panther e veicoli da combattimento K21 con reti leggere installate sopra torrette e scafi. Le forze armate stanno rafforzando le difese contro eventuali minacce aeree, ma ancora non è chiaro cosa stiano preparando esattamente.

Cosa sta succedendo in Corea del Sud? Le immagini diffuse dall'esercito sudcoreano all'inizio del 2026 hanno attirato l'attenzione degli analisti militari: carri armati K2 Black Panther e veicoli da combattimento della fanteria K21 schierati in prima linea con strutture reticolari leggere montate sopra torrette e scafi. A prima vista sembrano soluzioni improvvisate, quasi rudimentali. In realtà, quelle reti anti drone rappresentano uno dei segnali più chiari di come anche eserciti tecnologicamente avanzati stiano rivedendo in profondità il modo di concepire la guerra terrestre. Durante un'esercitazione ad alta intensità condotta dalla 8ª Divisione Manovra dell'Esercito della Repubblica di Corea, i mezzi corazzati hanno operato con queste protezioni come se fossero equipaggiamento standard, non adattamenti temporanei.

