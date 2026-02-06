Restyling del maxi istituto Visita in mongolfiera e incontro con Valditara

Lunedì si tiene l’evento “Scuola di futuro” all’Auditorium di Parco Nord a Cinisello Balsamo. L’iniziativa, organizzata da Carbotermo e Città Metropolitana di Milano, attira molte persone. Durante la giornata, ci sarà una visita in mongolfiera e un incontro con il ministro Valditara. La scuola coinvolta è il più grande polo scolastico d’Europa, con tre superiori e oltre 5 mila studenti. La città si prepara a un giorno di grandi appuntamenti e novità per il mondo dell’istruzione.

CINISELLO BALSAMO Grande attesa per l'evento " Scuola di futuro - L'energia che forma il domani ", promosso da Carbotermo e Città Metropolitana di Milano, che si terrà lunedì all'Auditorium del comprensorio Parco Nord, il polo scolastico più grande d'Europa, che comprende tre superiori ed è frequentato da oltre 5mila studenti. Ospite d'onore il ministro all'Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara, che interverrà sul tema "La scuola, laboratorio di innovazione per un futuro sostenibile": la riqualificazione del maxi istituto cinisellese, realizzata dall'azienda milanese Carbotermo, è stata premiata lo scorso autunno a Ecomondo.

