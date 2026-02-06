Resoconto del pranzo a Milano | Meloni si ritrova con un sposo inaspettato nella stampe

A Milano, durante un incontro tra il presidente della Camera e il vicepresidente degli Stati Uniti, è successo qualcosa di inatteso. Meloni si è ritrovata a condividere un pranzo che si è trasformato in una scena imbarazzante, con un “sposo” inaspettato che ha fatto parlare tutti. La situazione ha fatto scoppiare commenti e curiosità tra i presenti, mentre i fotografi hanno catturato ogni momento di questa gaffe che ha fatto discutere anche sui giornali.

**Il pranzo a Milano tra i due paesi: una gaffe che ha fatto scompiglio** A un paio di ore di distanza da Palazzo Chigi, durante un incontro tra il presidente della Camera dei deputati e il vicepresidente Usa, J.D. Vance, si è verificata una curiosa e inattesa gaffe. italiana, in un resoconto ufficiale del pranzo tenutosi a Milano, ha pubblicato un errore che ha causato subito scalpore: in una descrizione del colloquio, il nome di Giorgia Meloni è stato accompagnato con un aggettivo inaspettato – “sposo”. La frase, che andava: “Il presidente della Camera ha accolto con entusiasmo il presidente Usa e il suo “sposo””, era stata probabilmente inserita a causa di un malinteso o di una correzione errata.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Milano Italia Un pranzo di Natale 46 anni dopo la maturità: la classe 5A del Monti si ritrova a tavola Dopo 46 anni dalla maturità, la classe 5A dell’istituto Monti si è riunita per un pranzo di Natale, celebrando il legame duraturo nel tempo. “Achille Lauro testimone dello sposo”. Matrimonio a Milano: il Sì del famoso e il compagno La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Italia Argomenti discussi: Continua la vicenda della mensa scadente: bocciato il pranzo al sacco; Mattarella al Villaggio olimpico: dal pranzo con gli atleti al regalo ricevuto dagli azzurri, la visita del presidente; RASPELLI- Domenica 1 a Custoza VR pranzo a base di ossa di maiale promosso dalla Confraternita Ossi de Porco & Champagne; Cerno s’allarga in Rai, striscia quotidiana dal 3 marzo su Rai 2 all’ora di pranzo. La gaffe degli americani: nel resoconto del pranzo a Milano compare uno sposo di MeloniDa palazzo Chigi cadono dal pero, si parla di un errore. Che viene corretto a stretto giro dallo staff del vicepresidente Usa Vance ... repubblica.it Meloni incontra Vance e Rubio a Milano: "Europa e Usa valori comuni" - VIDEO facebook Milano Cortina, #Vance a #Meloni: bello rivederti, Milano è bellissima x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.