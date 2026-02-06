Resilienza e rinascita | il viaggio di Andrea Quarto autore di Profondamente

Sabato 7 febbraio alle 10:30, a Caserta, si terrà il secondo incontro culturale promosso da Fratelli d’Italia. Andrea Quarto, autore di

Sabato 7 febbraio alle ore 10:30, presso via Colombo 49 a Caserta, si terrà il secondo appuntamento culturale promosso dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. Un incontro che unisce cultura, testimonianza personale e valori sportivi attraverso la presentazione del libro “Profondamente”.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Andrea Quarto

A dicembre prende il via il “NEW ME TOUR” di Marcello Sutera, un viaggio tra musica, emozioni e impegno sociale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Andrea Quarto

Argomenti discussi: Resilienza e Rinascita del Molise non possono esserci senza l'impegno delle giovani generazioni: lo stimolo; Martedì è il Giorno del Ricordo / Notizie / Novità / Homepage; Suad, progetto di teatro sostenibile ECODomus: un potente inno alla resilienza e alla dignità umana; Mai Molar: il primo docu-reality sulla pallavolo racconta la rinascita di Rana Verona.

Resilienza e rinascita: il viaggio di Andrea Quarto, autore di ProfondamenteProtagonista dell'iniziativa sarà l'autore Andrea Quarto, ufficiale della Marina Militare in congedo e atleta parapowerlifting, che incontrerà il pubblico per raccontare il suo percorso: un viaggio ... casertanews.it

Al MAS di Milano: l’Olympus Arts Awards – L’arte come motore di resilienza e rinascitaDal 13 al 20 febbraio 2026, il MAS - Museo d’Arte e Scienza si trasforma nel teatro di un incontro inedito con l’Olympus Arts Awards. corrierenazionale.it

da Instagram Andrea Giostra QUARTO STRALCIO “Il Patriarcato non è l’origine della Violenza sulle Donne e di tutti i mali dell’Occidenti!” | Andrea Giostra premiato a Reggio Emilia dalla ONG svizzera “International Universum Academy” con il “Premio Univers facebook

Quarto Grado (@QuartoGrado) / Posts / X x.com