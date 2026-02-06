Repubblica Romana i mazziniani forlivesi festeggiano con pranzo conviviale a Barisano

I mazziniani di Forlì hanno festeggiato domenica 8 febbraio l’anniversario della Repubblica Romana. Si sono riuniti al circolo Endas a Barisano per un pranzo conviviale con il presidente nazionale Michele Finelli. La giornata è stata un’occasione per ricordare e celebrare un evento storico importante per il movimento.

I mazziniani forlivesi della sezione Giordano Bruno celebrano domenica 8 febbraio l'anniversario della Repubblica Romana al circolo Endas a Barisano con il presidente nazionale Michele Finelli.Fra le varie iniziative del territorio forlivese dedicate all'anniversario celebrativo della Repubblica.

