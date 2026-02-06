Repubblica Romana i mazziniani forlivesi festeggiano con pranzo conviviale a Barisano
I mazziniani di Forlì hanno festeggiato domenica 8 febbraio l’anniversario della Repubblica Romana. Si sono riuniti al circolo Endas a Barisano per un pranzo conviviale con il presidente nazionale Michele Finelli. La giornata è stata un’occasione per ricordare e celebrare un evento storico importante per il movimento.
I mazziniani forlivesi della sezione Giordano Bruno celebrano domenica 8 febbraio l'anniversario della Repubblica Romana al circolo Endas a Barisano con il presidente nazionale Michele Finelli.Fra le varie iniziative del territorio forlivese dedicate all'anniversario celebrativo della Repubblica.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Repubblica Romana
I repubblicani forlivesi celebrano la Repubblica Romana con una giornata di incontri
I repubblicani di Forlì hanno passato la giornata a ricordare la proclamazione della Repubblica Romana del 1849.
Il gusto della solidarietà. Pranzo conviviale per 150 persone: "Natale per tutti"
Domani nella Sala Borsa Merci della Camera di Commercio si svolgerà il pranzo conviviale
Ultime notizie su Repubblica Romana
Il Centro Cooperativo Mazziniano ricorda la Repubblica RomanaIl Centro Cooperativo Mazziniano di Senigallia celebra il 177° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana del 1849 con Fede e Azione, una conferenza-spettacolo dedicata al poeta ... senigallianotizie.it
Doppio appuntamento in ricordo della Repubblica RomanaDa 177 anni in Romagna si celebra il IX FEBBRAIO, giorno in cui a Roma, nell’anno 1849, l’Assemblea Costituente dichiarava decaduto il potere temporale dei Papi e proclamava la Repubblica. In quell’an ... ravennawebtv.it
Nettuno riscopre il 1849: la Repubblica Romana come radice della democrazia italiana facebook
5 febbraio 1849 Si aprono a Roma, al Palazzo della Cancelleria, i lavori dell’assemblea costituente. Qualche giorno dopo viene dichiarato decaduto il potere temporale pontificio e proclamata la nascita della Repubblica Romana x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.