Replica La Promessa in streaming puntata 6 febbraio 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 6 febbraio 2026, va in onda un nuovo episodio di La Promessa. Manuel spiega chiaramente a suo padre che non ha intenzione di partire per l’Italia. La scena si svolge in modo diretto e senza giri di parole, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 6 febbraio 2026  – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Manuel chiarisce a suo padre che non andrà in Italia. Proseguirà con l’attività aeronautica, ma dalla Spagna, e aiuterà a risollevare economicamente La Promessa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

replica la promessa in streaming puntata 6 febbraio 2026 video mediaset

© Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 6 febbraio 2026 | Video Mediaset

Approfondimenti su La Promessa

Replica La Promessa in streaming puntata 1° febbraio 2026 | Video Mediaset

Questa domenica 1° febbraio 2026, i fan di

Replica La Promessa in streaming puntata 2 febbraio 2026 | Video Mediaset

Questa sera, i fan di

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su La Promessa

Argomenti discussi: Replica La Promessa in streaming puntata 4 febbraio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 29 gennaio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 31 gennaio 2026 | Video Mediaset; Trame La Trame La Promessa dal 9 – 15 febbraio, anticipazioni.

replica la promessa inReplica La Promessa in streaming puntata 5 febbraio 2026 | Video Mediaset0Replica puntata La Promessa del 5 febbraio 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in streaming ... superguidatv.it

replica la promessa inReplica La Promessa in streaming puntata 31 gennaio 2026 | Video Mediaset0Replica puntata La Promessa del 31 gennaio 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in streaming ... superguidatv.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.