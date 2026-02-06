Replica La Promessa in streaming puntata 6 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 6 febbraio 2026, va in onda un nuovo episodio di La Promessa. Manuel spiega chiaramente a suo padre che non ha intenzione di partire per l’Italia. La scena si svolge in modo diretto e senza giri di parole, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 6 febbraio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Manuel chiarisce a suo padre che non andrà in Italia. Proseguirà con l’attività aeronautica, ma dalla Spagna, e aiuterà a risollevare economicamente La Promessa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

