Rentahumanai conquista migliaia di iscritti in due giorni e paga HK$3.900 l’ora

In soli due giorni, Rentahuman.ai ha attirato migliaia di iscritti. Il sito permette di assumere persone reali tramite criptovalute per compiti semplici, come consegne o fotografie. Alexander Liteplo, il project engineer, ha lanciato questa piattaforma questa settimana, aprendo una nuova strada nell’uso delle intelligenze artificiali e dei pagamenti digitali.

RentAHuman.ai, messo online questa settimana dal project engineer Alexander Liteplo, inaugura una nuova frontiera in cui agenti IA possono assumere persone reali tramite criptovalute per svolgere compiti concreti, come ritirare pacchi, scattare foto o firmare documenti. Il concept si richiama esplicitamente al motto “ Robots need your body ”, annunciando una “layer carnale” per l’IA. panoramica operativa di rentahuman.ai. Il modello è sintetico: una persona fisica si registra, indica competenze, località e tariffa oraria; un agente IA inoltra ordini tramite MCP o REST API, l’esecutore umano compie il compito e invia una reportistica fotografica, ottenendo in cambio una ricompensa in criptovaluta. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Rentahuman.ai conquista migliaia di iscritti in due giorni e paga HK$3.900 l’ora Approfondimenti su Rentahuman.ai La nuova app di Alia Plures fa centro, in pochi giorni migliaia di nuovi iscritti Lavorare per un algoritmo: l’idea (inquietante) di rentahuman.ai L’idea di far lavorare esseri umani dietro un algoritmo diventa sempre più concreta.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.