remapping rome online il documentario che racconta la scena hip hop della capitale

“Remapping Rome: A Hip Hop Story” è il titolo del cortometraggio documentario firmato dalla regista Giulia “Chimp” Giorgi, online da sabato 31 gennaio su YouTube. In Remapping Rome, Roma smette di essere semplice scenario per farsi corpo narrante. È la città stessa a raccontarsi attraverso le voci di chi l’ha vissuta — e continua a viverla — filtrandola attraverso la lente della cultura Hip Hop. La Capitale emerge così come vero motore della narrazione.Un’esplorazione urbana in cui lo spazio non fa da cornice, ma detta il ritmo: un viaggio tra passato e futuro in cui il paesaggio urbano si trasforma in memoria collettiva. 🔗 Leggi su Multisapere.com

Remapping Rome - A Hip Hop story - Short Documentary by Giulia Chimp

