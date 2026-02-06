Relazione spazio tempo | il contemporaneo come pratica condivisa

In una giornata dedicata all’arte contemporanea, molti visitatori si sono ritrovati a riflettere su come questa forma d’arte si inserisca nel nostro quotidiano. La mostra invita a pensare al rapporto tra spazio e tempo, e a come il contemporaneo possa diventare una pratica condivisa tra tutti. Non si tratta solo di ammirare le opere, ma di viverle e farle proprie, creando un ponte tra l’arte e la vita di tutti i giorni.

Sostenere l'arte contemporanea significa assumersi una responsabilità culturale, ma anche credere nella sua capacità di parlare a tutti. È da questa convinzione che nasce, ormai da un decennio, l'impegno di Banca di Bologna all'interno di ARTCity: un percorso costante che ha alternato artisti.

