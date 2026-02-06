Carlo Nordio si mostra sicuro: “Vinceremo” al prossimo referendum. Il ministro della Giustizia avverte che, una volta conquistato il risultato, procederà a cambiare il codice di procedura penale. La sua posizione coincide con quella dell’Unione delle Camere Penali, che si oppone alle norme sul ‘pacchetto sicurezza’ approvate ieri. La battaglia si sposta ora nell’iter parlamentare, ma Nordio non ha intenzione di mollare.

Se sul ‘pacchetto sicurezza’ con le norme varate ieri sia per decreto sia tramite un disegno di legge che affronterà ora l’iter parlamentare, è stata netta la distanza tra l’ Unione delle Camere Penali e Carlo Nordio, sul tema del prossimo referendum, l’associazione dei penalisti italiani e il ministro della Giustizia sono schierati sullo stesso fronte. Oggi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’UCPI il Guardasigilli ha affermato che sulla separazione delle carriere “la separazione delle funzioni è un tema superato, lo sanno tutti, quello che i magistrati temono è il sorteggio ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Nordio: “Vinceremo”. E avverte: “Dopo il voto modificheremo il codice di procedura penale”

