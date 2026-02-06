Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha risposto alle polemiche sul referendum, ribadendo il suo voto contrario. Nardella ha chiarito che voterà No, ma ha criticato chi accosta i sostenitori del Sì ai fascisti, definendo questa associazione inaccettabile. La polemica si è accesa dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti politici che hanno messo in discussione le motivazioni del voto. Nardella ha sottolineato che chi vota Sì non può essere automaticamente associato a ideologie di estrema destra. La campagna referendaria resta cal

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Voterò No, come ho spiegato, e non perché tema l'avvento del fascismo o la presa di controllo del governo sulla magistratura. Voterò No perché penso che la riforma – che fa dei pm una corporazione separata e del tutto autoriferita, come ha spiegato Luciano Violante – finisca per accentuarne la vocazione accusatoria e poliziesca. Peggiori cioè le cose, dal punto di vista del garantismo". Lo ha detto Giorgio Gori nel suo intervento alla Direzione Pd. "Ciò detto, trovo inaccettabile che si faccia passare da traditore, colluso col nemico, chi invece – del nostro campo o partito – voterà Sì. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Referendum: Gori, 'io per No ma inaccettabile accostare a fascisti chi vota Sì'**

Approfondimenti su Referendum Gori

Il prossimo 22 e 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia.

La polemica nel centrosinistra si infiamma dopo la decisione del Pd di sostenere il sì al referendum sulla Giustizia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Referendum Gori

Argomenti discussi: La battaglia di Forza Italia per il Sì passa anche per il vademecum per i cittadini. E Mulè chiama la Anm Pinocchio.

**Referendum: Gori, 'io per No ma inaccettabile accostare a fascisti chi vota Sì'**Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Voterò No, come ho spiegato, e non perché tema l'avvento del fascismo o la presa di controllo del governo sulla magistratura. Voterò No perché penso che la riforma – che fa ... iltempo.it

Referendum, FdI 'stronca' la Cgil: Landini fa campagna per il NO su un tema che non gli attiene, ma non si occupa di contratti e salariIo sarò, in primis da cittadino, in campo per poter spiegare le ragioni del SI' Trovo piuttosto irrituale che un sindacato si esponga a tal punto in previsione di un referendum che non propriamente ... affaritaliani.it

Le ACLI bergamasche lanciano un appello alla partecipazione consapevole e invitano a votare NO al Referendum Giustizia. Con i nostri Circoli sul territorio promuoveremo momenti di approfondimento, dibattito e dialogo aperto, per comprendere al meglio il facebook