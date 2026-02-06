Il 22 e 23 marzo 2026 si avvicina, e con esso cresce la tensione tra il Governo Meloni e alcuni magistrati. Se il Sì vincesse il referendum, cambierebbe tutto: si aprirebbe una strada diversa anche per la giustizia italiana. La politica e la magistratura si preparano a uno scontro che potrebbe segnare un punto di svolta nel sistema giudiziario del paese. Intanto, alcuni giudici, come Andrea Mirenda, si sono già schierati a favore del Sì, sfidando le più tradizionali linee politiche.

Roma, 6 feb – Il 22 e 23 marzo 2026 vi sarà uno scontro frontale tra i vertici dell’Associazione Nazionale Magistrati e il Governo Meloni? Questo per una stampa pigra che adesso ignora quanto sia presente anche nella magistratura una voce favorevole al Sì ( come Andrea Mirenda, consigliere togato del Consiglio Superiore della Magistratura ), quanto sia stato in passato e sia ancora in buona parte trasversale politicamente il Sì. Ma soprattutto – se ci è concesso – quanto sia da sempre stata quella della separazione delle carriere una battaglia storica degli avvocati penalisti italiani. E non solo, basti leggere i comunicati delle Camere Penali e del Cnf. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Referendum giustizia, perchè la vittoria del Sì significherebbe una svolta storica

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva sulla delibera del Consiglio dei Ministri che ha fissato le date del referendum sulla Giustizia.

