Referendum Giustizia la Cassazione | sì al nuovo quesito Possibile ricorso e la data del voto rischia di slittare

La Cassazione ha dato il via libera al nuovo quesito referendario sulla giustizia. Ora si apre la strada al voto, ma resta il rischio di uno slittamento della data. Intanto, tra i politici e gli addetti ai lavori, si parla di possibili ricorsi e di tempi ancora incerti. La situazione è in evoluzione e tutti aspettano di capire come si muoveranno le istituzioni nei prossimi giorni.

Stupore, sbigottimento. E – per ora – silenzio, in attesa di studiare bene le carte e capire come muoversi. È un colpo di scena il verdetto della Cassazione che nel tardo pomeriggio rimbalza tra le stanze di via Arenula e Palazzo Chigi. Nessuno si sbilancia, ma la percezione è che il referendum sulla giustizia rischi di trasformarsi in un gioco dell’oca. Col pericolo di tornare alla casella di partenza, o quasi. Potrebbe infatti slittare la consultazione popolare sulla separazione delle carriere e la riforma del Csm prevista per il 22 e 23 marzo. Ieri l’ufficio centrale per il referendum della Suprema corte ha accolto un nuovo quesito, proposto dai 15 giuristi del comitato per il No che avevano promosso la raccolta firme sul ddl targato Carlo Nordio e raggiunto in poche settimane le 500mila sottoscrizioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Referendum Giustizia, la Cassazione: sì al nuovo quesito. Possibile ricorso e la data del voto rischia di slittare Approfondimenti su Referendum Giustizia Referendum Giustizia, la Cassazione ammette il nuovo quesito. E la data del voto rischia di slittare La Corte di Cassazione ha approvato il nuovo quesito sul referendum della Giustizia. La Cassazione accoglie un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia: si rischia un rinvio del voto La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Referendum giustizia, il Tar dice no al ricorso: urne il 22 e 23 marzo Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Referendum giustizia, Cassazione ammette il nuovo quesito dopo le 500mila firme; Referendum, la Cassazione ammette il nuovo quesito. Ripartono i termini e la data del voto rischia di slittare; Referendum Giustizia, Cassazione ammette nuovo quesito dopo le oltre 500mila firme; Referendum giustizia, la Cassazione ammette il nuovo quesito dopo le 500mila firme. Referendum Giustizia, nuovo quesito validato dalla Cassazione: rischio slittamento della data del voto?Referendum sulla riforma della Giustizia, la Cassazione approva il nuovo quesito e apre il dibattito sulla data del voto. Ecco tutti gli aggiornamenti. notizie.it Referendum, Cassazione verso il via libera al nuovo quesito dopo le 500mila firmeReferendum sulla giustizia, si va verso la svolta della Cassazione. E potrebbe slittare la data del 22 e 23 marzo già prevista per l'apertura delle urne. Dopo una lunga camera di consiglio, l'Ufficio ... repubblica.it Referendum giustizia, è caos: la Cassazione ammette il quesito dei “15 volenterosi” Gli aggiornamenti - facebook Referendum giustizia, Cassazione verso il via libera al nuovo quesito dopo le 500mila firme x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.