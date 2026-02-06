Referendum Giustizia Cassazione accoglie il nuovo quesito del comitato del No | cosa può succedere ora

La Corte di Cassazione ha approvato una nuova versione del quesito referendario sulla riforma della Giustizia. Ora, i promotori del No possono iniziare la raccolta firme per il voto. La decisione cambia le carte in tavola e apre nuovi scenari per la consultazione popolare. Restano da vedere le reazioni dei sostenitori e degli avversari della riforma.

Dopo settimane di attesa, la Cassazione ha ufficialmente ammesso il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia.

