**Rebus sfollati a Petroni | decine di famiglie restano temporaneamente spostate**

Questa mattina, decine di famiglie di Petroni continuano a vivere in affitto temporaneo dopo l’incidente che ha danneggiato quattro appartamenti su trenta nel quartiere Santo Stefano. L’incidente del 15 gennaio ha lasciato molte case inagibili, e ora le famiglie si arrangiano tra soluzioni di fortuna mentre aspettano risposte definitive. La situazione resta complicata, e ancora nessuno sa quando potranno rientrare nelle loro case.

Quattro appartamenti su trenta sono rimasti inagibili a causa dell'incidente del 15 gennaio a Bologna, nel quartiere del Santo Stefano. Un autobus, in cerca di un passaggio in piazza Verdi, ha investito una colonna, provocando danni ingenti alla struttura del portico della via Petroni. Le conseguenze non si sono fatte aspettare: decine di famiglie sono state costrette a lasciare l'abitazione, senza poter tornare a recuperare effetti personali o andare a prendere oggetti essenziali. Oggi, quasi tre settimane dopo l'incidente, una decina di residenti restano ancora fuori casa, nonostante il lavoro di ricostruzione sia ormai in avanzamento.

