Reale Mutua Torino contro Fortitudo Bologna | diretta testuale

Questa sera si gioca il big match tra Reale Mutua Torino e Fortitudo Bologna, due squadre con radici profonde nel basket italiano. L’anticipo della ventiseiesima giornata della Serie A2 Old Wild West promette emozioni, con entrambe le formazioni decise a conquistare punti importanti in classifica. La partita si annuncia come uno scontro tra due formazioni che vogliono dimostrare il loro valore sul parquet.

Nel calendario della Serie A2 Old Wild West l’anticipo della ventiseiesima giornata mette di fronte due club con una storia importante nel basket nazionale. Venerdì 6 febbraio, alle ore 20:45, la Reale Mutua Torino ospita la Flats Service Fortitudo Bologna al Pala Gianni Asti di Torino, in un incontro che definisce dinamiche di classifica e motivazioni qualitative per il prosieguo della stagione. La gara sarà resa disponibile in diretta gratuita su rai sport hd (canale 58 del digitale terrestre) e su rai play, con telecronaca di Edi Dembinski e Sandro De Pol in qualità di commento tecnico. La trasmissione rientra nel palinsesto annuale, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’incontro in chiaro e in simulcast digitale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

È disponibile la prevendita dei biglietti per il turno infrasettimanale di A2, in programma mercoledì alle 20:30.

