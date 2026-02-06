Il presidente Sergio Mattarella si è presentato a San Siro a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi, sorprendendo tutti. Nel frattempo, l’azienda Rai ha deciso di punire il telecronista Auro Bulbarelli, che aveva anticipato l’arrivo del presidente, togliendogli alcuni incarichi. La polemica sulla fuga di notizie continua a tenere banco nel mondo dello sport e dell’informazione.

Sergio Mattarella arriverà a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi. Il telecronista Auro Bulbarelli punito per averlo anticipato. Il Quirinale ha colpito ancora. Questa volta, per lesa maestà, è caduta la testa dell’ex direttore di Rai sport Auro Bulbarelli, il quale, stasera, avrebbe dovuto fare la telecronaca dell’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Sarà sostituito nonostante stesse seguendo da due anni questo progetto per la tv di Stato (era tornato a Rai Sport proprio per seguire i Giochi nella sua città d’adozione). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Re Sergio a San Siro «fa fuori» dai Giochi il giornalista Rai che svelò la sorpresa

Milano si prepara a vivere un evento storico.

Argomenti discussi: Mattarella, Meloni, lo stadio di San Siro: Milano Cortina 2026 parte alla grande.

È tutto pronto per la cerimonia che inaugurerà questa sera le Olimpiadi invernali allo stadio San Siro di Milano, tra dettagli ancora top secret e numeri da capogiro facebook

Di Mariah Carey, di Laura Pausini, di Ghali etc. mi frega meno di zero, e fatico a vederli in una cerimonia d’apertura. Ma leggo che lo show porterà dentro San Siro da un remix di Raffaella Carrà all’Infinito di Leopardi. E lì è dove piangono gli uomini #MilanoC x.com