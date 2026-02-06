Ravezzani non le manda a dire e critica duramente il mercato della Juventus. Secondo il commentatore, i bianconeri hanno fatto un passo falso, lasciando sfuggire l’opportunità di rinforzare l’attacco a gennaio. La sua presa di posizione è netta: definisce il mercato come un disastro e sottolinea che sarebbe stato imperdonabile non acquistare un attaccante in quella finestra. La Juve si ritrova ora a fare i conti con le conseguenze di una scelta che, secondo Ravezzani, potrebbe pesare sul finale di stagione.

. Il commento lapidario del giornalista. Il tonfo della Juventus contro l’Atalanta non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, scatenando aspre critiche sulla gestione complessiva della stagione. Tra le voci più decise c’è quella di Fabio Ravezzani, che attraverso i propri canali social ha espresso un giudizio severissimo sulla debacle orobica e sulle scelte della dirigenza bianconera. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Secondo il giornalista, il peso della sconfitta va ben oltre il semplice risultato sportivo, andando a intaccare il prestigio del club e mettendo a nudo lacune strutturali che la società non ha saputo colmare durante la finestra invernale di trasferimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani tuona: «Juve, mercato disastroso. Imperdonabile non aver preso un attaccante a gennaio»

Raspadori, attualmente in forza alla Nazionale, potrebbe tornare in Serie A a gennaio.

