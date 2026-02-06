Fabio Ravezzani commenta la posizione del Milan in classifica, sottolineando che i meriti sono di Allegri. Il giornalista evidenzia come la squadra continui a mantenere la seconda posizione e mette in risalto il ruolo dell’allenatore nel successo, senza nascondere le critiche agli investimenti sul mercato.

"Come detto da Calcio e Finanza, delle squadre di Serie A, quella ha chiuso il mercato tra l'estate e l'inverno,quello appena concluso, è stato il Milan, + 82 milioni di euro che il Milan si è messo in tasca tramite le cessioni o anche ridimensionamento dei costi della rosa. Molto più in basso troviamo la Juventus, con 54 milioni, l'Inter con 52 milioni e il Napoli 24 milioni. Tutte squadre che hanno chiuso la stagione corrente in attivo dopo le due sessioni di mercato. La Roma ha chiuso con -13 milioni: tra la Roma e il Milan ci sono 100 milioni di differenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Il Milan continua a veleggiare in seconda posizione, il merito è di Allegri”

Approfondimenti su Milan Seconda

Il Milan di Allegri ancora una volta mostra le sue difficoltà in attacco, con un reparto che fatica a trovare efficacia e incisività.

Fabio Ravezzani ha commentato la vittoria del Milan sul Cagliari, sottolineando il ruolo di Leao nel successo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milan Seconda

Argomenti discussi: Ravezzani: Per onestà intellettuale pessima figura Milan. Scoprire ultimo giorno di mercato…; A Napoli continua la falsa del vittimismo e Ravezzani tuona: Dopo uno scudetto con clamorosi errori arbitrali contro l'Inter, ancora parlano?!; Ravezzani: Milan, fai bene a guardarti le spalle. Juve destinata al sorpasso; Milan secondo a -5 dall’Inter, Ravezzani: Sono in malafede quelli che non….

Ravezzani: Milan ha disinvestito più di tutti sul mercato ma è 2°, il merito è di Allegri, piaccia o menoNel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha parlato così della situazione del Milan in relazione agli investimenti sul mercato e della bravura di Allegri: ... milannews.it

Ravezzani: Milan, fai bene a guardati alle spalle. La Juve è destinata a sorpassarloA TMW Radio, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, il quale ha commentato così la vittoria del Milan in casa del Bologna: Italiano fa un calcio ... milannews.it

Bologna-Milan, Ravezzani: “Rossoneri potevano fare anche sei gol. Dimostrazione del grande lavoro di Allegri” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Ravezzani:"Milan, guardati indietro" Le dichiarazioni https://www.milanworld.net/threads/ravezzani-milan-guardati-indietro.158411/ #Milan #Calcio #Allegri #News facebook