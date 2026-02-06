Ravezzani | Il Milan continua a veleggiare in seconda posizione il merito è di Allegri
Fabio Ravezzani commenta la posizione del Milan in classifica, sottolineando che i meriti sono di Allegri. Il giornalista evidenzia come la squadra continui a mantenere la seconda posizione e mette in risalto il ruolo dell’allenatore nel successo, senza nascondere le critiche agli investimenti sul mercato.
"Come detto da Calcio e Finanza, delle squadre di Serie A, quella ha chiuso il mercato tra l'estate e l'inverno,quello appena concluso, è stato il Milan, + 82 milioni di euro che il Milan si è messo in tasca tramite le cessioni o anche ridimensionamento dei costi della rosa. Molto più in basso troviamo la Juventus, con 54 milioni, l'Inter con 52 milioni e il Napoli 24 milioni. Tutte squadre che hanno chiuso la stagione corrente in attivo dopo le due sessioni di mercato. La Roma ha chiuso con -13 milioni: tra la Roma e il Milan ci sono 100 milioni di differenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
