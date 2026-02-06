Ravenna espande i supermercati | 25m² in 10 anni crescita del 100% nel tessuto urbano

In dieci anni, Ravenna ha raddoppiato le sue superfici commerciali. Sono stati costruiti almeno 25mila metri quadrati di supermercati, un incremento del 100% nel tessuto urbano. La crescita è andata avanti senza grandi clamori, come se fosse un normale sviluppo della città. Molti cittadini si sono accorti solo dopo che il centro commerciale vicino a Classe è diventato una realtà consolidata. Ora il problema è capire se questa espansione continuerà o se si fermerà prima di cambiare troppo il volto di Ravenna.

**Ravenna, la città dei supermercati: in 10 anni edificati 25mila mq. "Come il paese di Classe"** Quante superfici commerciali possono entrare in una città senza che i residenti se ne accorgano? A Ravenna, in dieci anni, sono state edificate almeno **25.000 metri quadrati** di spazio per il commercio, un'area equivalente a due ipermercati e mezzo, o a quanto occupato dalle aree residenziali di Classe, Madonna dell'Albero o Lido di Dante. È un dato che sembra poco, ma che in realtà rappresenta un cambiamento significativo del paesaggio urbano della città. E il fenomeno non si ferma: si continua a costruire, con progetti in cantiere o in fase avanzata di realizzazione, tra cui il nuovo **Eurospin** in via Trieste, e il **Conad** all'ex CMC, entrambi in via di insediamento tra la via Lussino e il canale Lama.

