Rapinò un’auto con la minaccia di un collo di bottiglia rotto | trovato e arrestato

I carabinieri di Santa Maria a Monte hanno arrestato un uomo di 27 anni del suo stesso paese. L’accusa è di aver rapinato un’auto minacciando il guidatore con un collo di bottiglia rotto. L’intervento è arrivato dopo aver ricevuto la segnalazione e, in breve tempo, hanno rintracciato e fermato il sospettato. Ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

SANTA MARIA A MONTE – Nella mattinata dello scorso 5 febbraio, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Pisa nei confronti di un cittadino straniero di 27 anni. L’attivita? d’indagine, e? stata avviata dopo la violenta rapina consumata la sera dello scorso 19 settembre a Santa Maria a Monte. In quell’occasione, un uomo di 56 anni era stato sorpreso e minacciato con il collo di una bottiglia rotta, venendo costretto a consegnare la propria autovettura sotto la minaccia dell’arma improvvisata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Santa Maria a Monte Minaccia i passanti con un collo di bottiglia di vetro, attimi di terrore in via Merulana Un episodio di paura si è verificato martedì pomeriggio in via Merulana, vicino a via Labicana. Minaccia un uomo con una bottiglia rotta e lo rapina: arrestato Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, supportata dall’Esercito Italiano, ha arrestato uno straniero, A. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Santa Maria a Monte Argomenti discussi: Spino d’Adda. Fuga su un’auto frutto di rapina: inseguimento e arresto; Camionista sventa una rapina sull’autostrada A16; Rapina in un bar zona Il Romito, spari con una pistola a salve; Rapinò una tabaccheria. E picchiò un poliziotto. Tre anni e mezzo di pena. Rapinò un'auto con la minaccia di un collo di bottiglia rotto: trovato e arrestatoSANTA MARIA A MONTE - Nella mattinata dello scorso 5 febbraio, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip ... msn.com Rapinò uomo con una bottiglia rotta a Santa Maria a Monte, arrestato un 27enneArrestato un 27enne per la rapina del 19 settembre 2025 a Santa Maria a Monte. Minacciò un 56enne con una bottiglia rotta per rubargli l’auto ... gonews.it Spino d'Adda. Fuga su un'auto frutto di rapina: inseguimento e arresto facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.