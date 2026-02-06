Rapina e picchettamento in Valle d’Aosta | uomo di 37 anni coinvolto nel ruolo di vittima dopo un incontro su Grindr

Un uomo di 37 anni di Milano è finito vittima di una rapina e di una brutale aggressione a Galliate, in Valle d’Aosta. Tutto è iniziato con un incontro su Grindr, che sembrava innocuo, ma si è trasformato in una serata di paura. La polizia sta indagando sul caso e cerca di capire cosa sia successo davvero quella notte.

**Un uomo di 37 anni, originario di Milano, è stato rapinato e picchiato a Galliate, in Valle d'Aosta, dopo un incontro inizialmente apparentemente innocuo su Grindr. L'aggressore, che aveva adescato la vittima con un messaggio su un'app di incontri omosessuali, ha minacciato con un coltello e una pistola finta, e ha forzato il giovane a recedere a un bancomat dove, dopo aver prelevato soli cinquanta euro, è stato aggredito con pugni e una violenta testata al naso. Le autorità hanno confermato che la prognosi clinica è di venti giorni.** La storia è parte della crescente serie di episodi di rapina e aggressione a uomini omosessuali, spesso in seguito a contatti casuali tramite app di incontri, che negli ultimi mesi hanno toccato diverse città italiane.

