Ragazzo ferito ad Arnate | Polizia indaga sull’episodio in strada nel comune di Gallarate

Questa mattina a Gallarate, un ragazzo di 24 anni è stato ferito in strada. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 e 15 in una traversa di via Lario, nel quartiere di Arnate. La polizia sta lavorando per chiarire cosa sia successo.

Un ragazzo di 24 anni è stato ferito in un episodio in strada a Gallarate, nel comune di Arnate, durante una traversa di via Lario, poco dopo le 10 e 15 del mattino di un venerdì. L'episodio, avvenuto in una zona poco trafficata del quartiere, con un'area stretta e una "diramazione" della strada principale, è stato segnalato alla polizia con un allarme 112. Un'ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, insieme a un'automedica in codice rosso, è intervenuta immediatamente per soccorrere il giovane, che era stato ferito da un'arma bianca. Le condizioni del ragazzo, pur non essendo critiche, hanno richiesto l'ospedalizzazione a Legnano.

