Ragazzi invitati a osservare il mondo | programma educativo per sviluppare consapevolezza ambientale

A Ancona, a febbraio 2026, è partito un nuovo programma per i ragazzi. L’obiettivo è far loro osservare di più il mondo intorno, anche con strumenti tradizionali come i cartacei. L’iniziativa mira a sviluppare la consapevolezza ambientale, coinvolgendo i giovani in attività pratiche e stimolanti.

Nel cuore della città di Ancona, a febbraio 2026, un'iniziativa educativa ha aperto un nuovo capitolo per lo studio e la comprensione del mondo attraverso cartaceo. La TreValli Cooperlat, con un impegno profondo verso il valore della cultura e della consapevolezza civile, ha proposto un programma mirato a coinvolgere i ragazzi nelle scuole locali, invitandoli a osservare il mondo attraverso il canto delle notizie. Il progetto, presentato da Milvia Panico, Direttrice Marketing della cooperativa, nasce dall'idea di far sperimentare ai giovani il gusto per l'informazione, la sua lettura critica, e la capacità di interpretarla con il proprio sguardo.

