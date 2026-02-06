Ragazzi coinvolti non soltanto spettatori | l’impegno come forma di partecipazione

A Ancona, nel cuore dell’Anziano, un quotidiano cartaceo diventa uno strumento per coinvolgere gli studenti. Non sono più semplici spettatori, ma protagonisti attivi della vita scolastica e civica. La scuola ha avviato un progetto che permette ai ragazzi di scrivere, leggere e partecipare direttamente alla creazione di un giornale locale, trasformando la loro attenzione in impegno reale.

**Un quotidiano cartaceo nelle scuole: la nuova iniziativa per far diventare i ragazzi protagonisti della realtà** A **Ancona**, nel cuore dell'Anziano, un nuovo tipo di iniziativa sta cambiando il modo in cui i ragazzi si avvicinano alla lettura, alla cultura e alla partecipazione civile. Nel corso dell'anno 2026, la **rete di giornali cartacei** – concesso ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado – è entrata ufficialmente in azione, con un obiettivo chiaro: **farne protagonisti della propria città**, non soltanto spettatori delle notizie. La scuola, con un impegno strategico, mira a rafforzare la capacità di osservare, comprendere e agire sul mondo reale.

