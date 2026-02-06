Ragazze strangolate durante gli abusi e poi sotterrate fuori dal ranch di Epstein

Un ex dipendente ha rivelato dettagli sconvolgenti sugli abusi avvenuti nel ranch di Epstein, dove alcune ragazze sono state strangolate e poi sepolte. Lui stesso aveva rubato dei filmati come “assicurazione” sulla propria vita, temendo ritorsioni. La notizia scuote l’opinione pubblica e aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda già di per sé inquietante. Nel frattempo, in Regno Unito, il leader del Labour Starmer rischia di perdere consensi.

Non solo faccendiere e predatore sessuale ma anche assassino. Si apre un nuovo, agghiacciante filone d'indagine su Jeffrey Epstein dopo la declassificazione dei cosiddetti «Epstein files» da parte del Dipartimento di Giustizia americano (DoJ) su pressione del partito repubblicano di Donald Trump. Dalle carte, consultabili online sul sito del Doj, emerge che due ragazze straniere sarebbero morte per strangolamento dopo sesso estremo nel ranch del predatore sessuale in New Messico, per poi essere sepolte su suo ordine nei dintorni della tenuta. In una email, inviata il 21 novembre 2019 da una persona che afferma di aver lavorato per Epstein a un uomo di nome Eddy Aragon, ci sono diversi link che mostrerebbero il defunto pedofilo filmato durante performances sessuali con ragazze minorenni e la confessione di un tentato omicidio di una delle ragazze.

