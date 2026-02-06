Questa mattina, l’Accademia Prato ha annunciato il suo sostegno al campionato di giornalismo organizzato da La Nazione. La scuola si impegna a promuovere i valori dello sport anche nel mondo dei media, dando spazio ai giovani talenti che vogliono fare strada nel giornalismo. La collaborazione mira a stimolare la passione per il racconto e il rispetto delle regole, proprio come nello sport.

Accademia Prato è orgogliosa di poter sostenere il campionato di giornalismo organizzato da La Nazione. "Siamo convinti che lo sport, attraverso il giornalismo, può arrivare a tanti ragazzi e questo non farà altro che insegnar loro valori morali e lezioni di vita, oltre che a formarli fisicamente. Lo sport permetterà a questi ragazzi, durante il loro periodo di crescita, di frequentare un ambiente sano e formativo", spiega Fabio Barni (foto), tecnico titolare di Accademia Prato. "Mi immedesimo in un bambino che leggerà il suo nome sul giornale quando arriverà a qualche traguardo sportivo e tutta la famiglia che avrà almeno due copie di quel giornale! Sono emozioni belle, vere!". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Raccontare i valori dello sport"

