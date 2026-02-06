Raccolta differenziata Palermo zavorra di una Sicilia che rallenta | brillano invece Ustica e San Giuseppe Jato

Palermo si ferma al 17,3% nella raccolta differenziata, ancora molto sotto la media regionale. La Sicilia, in generale, mostra segnali di rallentamento, ma ci sono comuni come Ustica e San Giuseppe Jato che si distinguono, lasciando intendere che qualche passo avanti si può fare. La situazione resta difficile, e i dati dell’ultimo rapporto Ispra lo confermano.

La Sicilia rallenta sul fronte della raccolta differenziata e la zavorra resta sempre Palermo ferma al 17,3%, come documentato anche dall'ultimo rapporto Ispra ananlizzato da Dossier su dati definitivi relativi al 2024. E' quanto viene fuori da Comuni Ricicloni Sicilia 2025, l'iniziativa presentata oggi ai Cantieri culturali alla Zisa, nello Spazio Mediterraneo, nell'ambito della settima edizione di Sicilia Munnizza Free, la campagna di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarla verso l'economia circolare. Le uniche note liete sono rappresentate da alcuni comuni della provincia tra cui quelli costieri segnalati per le loro ottime performance.

Tra San Cipirello e San Giuseppe Jato si svolgeranno, da domani a lunedì, iniziative in memoria di Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia nel 1996 all’età di 14 anni.

San Giuseppe Jato ha ricevuto oggi una delegazione di venti magistrati cileni della Fiscalía Supraterritorial del Cile.

Rifiuti: differenziata a Palermo ha raggiunto il 35%La raccolta differenziata generale nella città di Palermo è arrivata al 35%. La zona di Mondello in questo momento ha il primato rispetto all'intera città con percentuali che si aggirano tra il 77% ed ... ansa.it

