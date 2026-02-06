Rabiot gol e leadership | è lui l' anima del Milan

Rabiot si prende il centro dell’attenzione a Bologna. Il francese segna il suo terzo gol del 2026 e dimostra di essere il vero leader del Milan in campo. Dopo la partita, non nasconde le ambizioni: “Cinque punti dall’Inter? Non sono tanti”. Con la sua presenza, il centrocampista fa sentire la sua voce e dà una scossa alla squadra.

La conferma è arrivata martedì sera, nella pancia del Dall’Ara, da colui che calcisticamente lo conosce più di tutti: "Questo è il miglior Rabiot di sempre". Firmato Massimiliano Allegri. Siamo oltre il complimento, ma nelle parole di Max non c’è piaggeria per il suo pupillo di sempre, solo una massiccia dose di realismo. Anche perché, subito dopo, il tecnico del Milan ha aggiunto: "Adrien può ancora migliorare, ogni tanto mi fa arrabbiare". Il bastone dopo la carota? No, più facile pensare a una strategia per pungolare il francese pure in uno dei momenti migliori della sua carriera. Se nella prima parte della stagione Rabiot era stato un innesto fondamentale per alzare il livello della squadra, dall’inizio del 2026 Adrien sta letteralmente trascinando i suoi in ogni aspetto del gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Adrien Rabiot ha mantenuto alta la sua stagione con il Milan.

Nell’ultima sessione di mercato estivo, il Milan ha acquisito Adrien Rabiot per circa 10 milioni di euro, puntando sulla sua esperienza e qualità in mezzo al campo.

Argomenti discussi: Leadership Rabiot cresce e fa crescere; Milan, la corsa scudetto parla francese, come nei ‘90. Maignan leader, Nkunku e Rabiot in gol; Gol, assist e parole da leader, Rabiot scuote il Milan dopo il 3-0 al Bologna: Era semplicissima, ci accontentiamo a volte; Bologna-Milan, Miranda sbaglia e Rabiot ringrazia: rossoneri in fuga con il gol del francese (su assist dell'avversario).

