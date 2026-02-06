Le politiche del governo Meloni puntano a supportare le persone in difficoltà con strumenti come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl) e l’Assegno di Inclusione. Tuttavia, i dati ufficiali non sempre raccontano la realtà di chi vive in povertà. Molti criticano queste misure, perché non riescono a coprire tutte le esigenze e non affrontano i problemi alla radice. La realtà sul campo è più complessa di quello che si legge nei numeri.

è che le attuali politiche del governo Meloni, basate sul «Supporto per la Formazione e il Lavoro» (Sfl) e sull’«Assegno di Inclusione» (Adi), hanno rafforzato un sistema a ostacoli dove requisiti amministrativi rigidi hanno escluso i più fragili. È la denuncia contenuta ne «L’Italia delle povertà», un’indagine realizzata dall’Alleanza contro la Povertà in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Educative e Formative (Iref). Il documento, risultato di un lavoro autorevole fatto dall’interno del mondo cattolico e del sindacalismo confederale, sostiene che il racconto ufficiale sulla povertà oggi sia fondato sul «panico statistico» alimentato dai media. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Quello che i dati non dicono sulle povertà

