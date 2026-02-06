Quei turisti stranieri che uccidevano per divertimento i civili di Sarajevo | c’è il primo indagato

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui “Safari dell’orrore” in Bosnia. Il primo uomo sotto inchiesta ha 80 anni e vive in una frazione di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Le autorità sospettano che possa aver avuto un ruolo in quegli atti di violenza contro civili di Sarajevo, avvenuti per divertimento. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica, e ora si attende di scoprire se ci sono altri coinvolti e quale sia stata esattamente la sua partecipazione.

Un uomo di 80 anni, residente in una frazione di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, è il primo indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Milano sulla vicenda dei cosiddetti “Safari dell’orrore” in Bosnia Erzegovina. L’indagine riguarda fatti risalenti agli anni Novanta, durante la guerra nell’ex Jugoslavia: secondo quanto è stato ricostruito, a margine del conflitto si era venuto a creare un andirivieni di stranieri che si appostavano sulle colline intorno a Sarajevo, controllate dalle forze armate serbe, e sparavano col fucile a civili inermi uccidendoli come durante una battuta di caccia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quei turisti stranieri che uccidevano per divertimento i civili di Sarajevo: c’è il primo indagato Approfondimenti su Sarajevo omicidi Turisti “cecchini” a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: “Sparava a civili inermi” Questa volta a Sarajevo i turisti non sono solo in visita, ma finiti nel mirino delle indagini. Indagato per omicidio in Sarajevo dopo che un cecchino sparò a civili durante lo sport. Un ottantenne è stato indagato per omicidio a Sarajevo dopo aver sparato a civili durante una partita sportiva. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sarajevo omicidi Argomenti discussi: Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani. Friulano 80enne indagato per omicidio. Ex camionista, di estrema destra,...; La tua targa sul maxi-schermo se corri troppo: ecco il sistema shock per fermare l’eccesso di velocità. Quei turisti stranieri che uccidevano per divertimento i civili di Sarajevo: c’è il primo indagatoLa presenza dei cecchini stranieri fu confermata nel 2007 davanti al Tribunale penale dell’Aja per i crimini nell’ex Jugoslavia da John Jordan, pompiere americano volontario durante l’assedio di ... tpi.it La nuova pista dei turisti: Movente predatorio. Ma i forestieri erano un uomo e una donnaUn’indagine molto complessa quella condotta dalla polizia giudiziaria, sia dei carabinieri che della polizia, che hanno lavorato congiuntamente alla rilettura dell’intero procedimento. Ripercorrendo ... lanazione.it Turismo in provincia. Il Distretto Turistico difende il flop: “È solo riequilibrio” Il 2025, con quei 365 giorni col titolo di Capitale italiana della Cultura, doveva essere l’anno dei record per il settore turistico in provincia di… #Turismo #Economia facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.